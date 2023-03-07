أردني يتلقى 20 طعنة داخل محل حلاقة

وأقر المتهم بجريمته، إذ برَّر سببها أن المجني عليه كان دائم التنمر والاستهزاء به؛ ما أغضبه ودفعه إلى جريمته.

وقال مصدر، في تفاصيل القضية، إن المتهم دخل إلى صالون حلاقة في حي نزال، حيث كان يتواجد المجني عليه في داخله وقام بالهجوم عليه وتسديد أكثر من 20 طعنة له؛ ما أسفر عن وفاته على الفور.

وألقي القبض على المتهم داخل محل الحلاقة، بعد الإبلاغ عن الجريمة، إذ وجهت له تهمة القتل العمد.

وبحسب تقرير الطب الشرعي، فإن المجني عليه تلقى أكثر من 20 طعنة، منها إصابتان قاتلتان إحداهما في الصدر والأخرى بين البطن والصدر، وبيّن أن سبب الوفاة النزف الدموي الشديد في الصدر.