سجن وتغريم زوج "عروس الإسماعيلية" بمصر

وكان محامي مها محمد، نفى ما تردد حول وجود مصالحة بين الزوج المتهم وموكّلته؛ لإنهاء الأمور بشكل ودي بعيدًا عن المحاكم.

وكان أشرف شرف محامي المتهم عبدالله أحمد زوج "عروس الإسماعيلية"، قد أعلن عن رغبة والد المتهم إنهاء القضية وديًا بالتصالح وإتمام الطلاق، واعتذار نجله للرأي العام.

لكن محامي "عروس الاسماعيلية" أشرف ثابت، أكد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن هناك رفضًا تامًا من جانب أسرة الزوجة لتسوية الأمور بهذا الشكل.

وأضاف ثابت أن أسرة الزوجة أكدت الاستمرار في المسار القانوني، وهناك قضية منظورة أمام القضاء، وهو الفيصل، متسائلًا: "هل يصح بعد المهرجان ده كله، في يوم وليلة يحدث تصالح كده ؟".

وتابع: "الزوجة أكدت أنها لو رأت المتهم ببدلة الإعدام لن تتنازل ولن تتصالح معه، والصلح مرفوض تمامًا، ومستمرة في المسار القانوني للحصول على حقها".

ورد دفاع المجني عليها بشأن أنها "كانت تترك البيت لفترات طويلة دون إذن" بأن "هذا كلام غير دقيق".

وتصدرت "عروس الإسماعيلية" حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من جديد، بعد أن حررت محضرًا رسميًا ضد زوجها؛ تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب وحبسها.

واتهمت مها محمد زوجها بـ"الاعتداء عليها بالضرب المبرح؛ ما أدى إلى إصابتها في أماكن متفرقة من جسدها، وحبسها لمدة 15 يوما داخل غرفة".