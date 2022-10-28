الكويت.. النيابة تأمر بحبس مدرس مصري متهم بالاعتداء على قاصرين

أمرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الجمعة، بحبس معلم من الجنسية المصرية على ذمة التحقيق؛ بعد ورود بلاغات ضده بخطف وهتك عرض أطفال قاصرين.

وأثارت قضية المعلم المصري ضجة واسعة بين الكويتيين، بعد التحرش جنسيا بعشرات الأطفال في منطقتي "خيطان والفروانية".

و"باشرت النيابة العامة على إثر ذلك إجراءاتها بسؤال المجني عليهم والشهود"، بحسب بيان للنيابة.

وقالت النيابة في حسابها على "تويتر": "بعد القبض على المتهم تم استجوابه عما هو منسوب إليه، ثم إحالتهم جميعا إلى إدارة الطب الشرعي، وجار استكمال إجراءات التحقيق إلى حين التصرف في القضية".