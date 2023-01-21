تغريم رئيس وزراء بريطانيا لعدم ارتدائه حزام الأمان

وهذه العقوبة الثانية التي تلقاها سوناك من الشرطة بعد أن اكتشفت العام الماضي أنه انتهك قواعد إغلاق كوفيد-19 إلى جانب رئيس الوزراء حين ذاك بوريس جونسون.

وتمثل الغرامة تحديا جديدا لسوناك الذي يأتي حزب المحافظين الذي يتزعمه في مرتبة تالية بفارق كبير عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في كانون الثاني/ يناير 2025 على أقصى تقدير.

وقال متحدث باسم مكتب سوناك في داوننغ ستريت في بيان: "يقبل رئيس الوزراء تماما أن هذا كان خطأ واعتذر. وسيلتزم بالطبع بالغرامة".