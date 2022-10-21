إحالة 9 مصريين من أسرة واحدة للمفتي للنظر في إعدامهم

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بإحالة أوراق 9 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم سيدتان، إلى المفتي للنظر في إعدامهم؛ لقتلهم شخصا والتمثيل بجثته جنوب البلاد.

وأقدم المتهمون التسعة على قتل المجني عليه بالأسلحة البيضاء والتمثيل بجثته، وإصابة آخر، على خلفية مشاجرة نشبت بسبب خلافات على النسب.

وتبيّن من خلال التحريات الأمنية أن سبب الحادث مشاجرة بين عائلتين في محافظة المنيا؛ حيثُ تربص على إثرها الجناة لأسرة المجني عليه، حاملين "أسلحة بيضاء وعصي"، أثناء دخولهم إلى الشارع الذي يقع فيه منزلهم.

ولم يكتف المتهمون بقتل المجني عليه، بل مثلوا بجثته وعبروا فوقها بسيارة.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المتهمين، وهم (رجل وزوجته وأبناؤهما الثلاثة وشقيقه وزوجته وابناهما الاثنان)، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.