مصر.. القبض على مسؤول جامعي استولى على 163 مليون دولار من المال العام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الخميس، القبض على مسؤول يعمل رئيسا لمجلس أمناء إحدى الجامعات في البلاد، بتهمة الاستيلاء على المال العام بملبغ ضخم يقدر بـ4 مليارات جنيه مصري (نحو 163 مليون دولار).

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر حسابها في فيسبوك، إن "الشخص الذي قُبض عليه مارس نشاطا إجراميا في مجال الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع".

وأضاف البيان أن "التحريات كشفت قيام رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة مقيم بالعاصمة القاهرة، باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي المُشار إليه والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه، دون وجه حق".