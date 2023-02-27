سلطنة عمان.. إيقاف سائق حافلة بعد سقوط طالبة منها
أعلنت شرطة عُمان السلطانية، اليوم الاثنين، عن إيقاف سائق الحافلة التي سقطت منها طالبة، ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادثة التي تصدَرت حديث العُمانيين منذ ساعات الصباح.
وتعقيبًا على الحادثة، أكدت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية متابعتها لحادثة سقوط الطفلة من إحدى الحافلات التابعة لإحدى مدارسها في ولاية نزوى، مشيرة إلى أن حالة الطفلة الصحية مستقرة.
وأوضحت بأنها ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص بما يضمن عدم تكرار الحادثة.
وكانت حادثة سقوط الطالبة من حافلة مدرستها، أثارت جدلًا، لخطورة الحادثة وإلحاقها أذى بالطفلة التي ارتطمت بالأرض بقوة أثناء سير الحافلة دون أن ينتبه لها السائق الذي تابع طريقه.
وتداولت حسابات إخبارية ومدونون بينهم مشاهير مقطع فيديو للحادثة، إذ ظهرت الحافلة المدرسية وهي تسير على أحد الطرق دون أن يتم إغلاق باب الحافلة؛ ما تسبب بسقوط طالبة وارتطامها بقوة على الأرض.
وظلَت الطالبة لدقائق على الأرض قبل أن تحاول مساعدة نفسها والنهوض إلا أنها لم تتمكن من الوقوف، لتقوم بعض الطالبات المقاربات لعمرها واللاتي مررن صدفة بمساعدتها وحمل حقيبتها.
وإثر ذلك، شن مدونون هجومًا لاذعًا ضد سائق الحافلة واعتبروا أن ما تعرضت له الطالبة، التي قيل بأنها "أصيبت بجروح ورضوض وكسر في أحد أسنانها"، نتيجة إهماله وعدم إغلاقه باب الحافلة وعدم التزامه بتعليمات الأمن والسلامة أثناء القيادة.