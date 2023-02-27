سلطنة عمان.. إيقاف سائق حافلة بعد سقوط طالبة منها

وتعقيبًا على الحادثة، أكدت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية متابعتها لحادثة سقوط الطفلة من إحدى الحافلات التابعة لإحدى مدارسها في ولاية نزوى، مشيرة إلى أن حالة الطفلة الصحية مستقرة.

وأوضحت بأنها ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص بما يضمن عدم تكرار الحادثة.