العراق.. الإفراج عن المتهم بتهريب الدولار حسن ناصر يثير انتقادات واسعة

أثار إفراج السلطات العراقية، عن المتهم بتهريب الدولار إلى الخارج، رجل الأعمال حسن ناصر، تفاعلاً واسعاً، وانتقادات للإجراءات المتخذة بشأنه.

وألقت قوة أمنية عراقية، الجمعة، القبض على حسن ناصر، وهو مدير مصرف عبر العراق، قبل هروبه من مطار بغداد الدولي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وورد اسم بنك "عبر العراق" ضمن التسجيل الصوتي، الذي سرّبه الناشط العراقي المقيم في الولايات المتحدة، علي فاضل، للسياسي الراحل أحمد الجلبي، مع محافظ البنك المركزي آنذاك علي العلاق.

وقال الجلبي إن بنك "عبر العراق" متورط أيضاً بعمليات تهريب العملة الصعبة خارج البلاد.

وبحسب الناشط علي فاضل، فإن السلطات العراقية أفرجت عن ناصر، بعد التحقيق معه، فيما دعا فاضل، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والسلطات القضائية للتدخل.