اعتقال قس كيني ثانٍ في واقعة "قتل جماعي" مزعومة
قال وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي، اليوم الخميس، إنه تم القبض على رئيس إحدى الكنائس، شرق كينيا، فيما يتعلق بواقعة "قتل جماعي" وتم إجلاء 100 من أتباعه من الكنيسة.
وأضاف كينديكي على تويتر: "اعتُقل السيد إزيكيال أومبوك أوديرو رئيس كنيسة مركز نيو لايف في منطقة كيليفي، ويجري اتخاذ الإجراءات لتوجيه تهم جنائية له تتعلق بالقتل الجماعي لأتباعه".
اعتقال أوديرو وإغلاق كنيسته أمران منفصلان عن قضية كنيسة جود نيوز الدولية، وهي طائفة تعيش في إحدى الغابات بذات المنطقة في كينيا
وتابع: "أُغلقت الكنيسة المذكورة، وأُجلي الأشخاص الذين يزيد عددهم على 100 كانوا عالقين في مباني الكنيسة وسيكون لزامًا عليهم تسجيل شهاداتهم".
واعتقال أوديرو وإغلاق كنيسته أمران منفصلان عن قضية كنيسة جود نيوز الدولية، وهي طائفة تعيش في إحدى الغابات بذات المنطقة في كينيا، وعثرت السلطات على جثث 98 من أتباع تلك المنظمة في الآونة الأخيرة.