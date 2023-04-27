اعتقال قس كيني ثانٍ في واقعة "قتل جماعي" مزعومة

قال وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي، اليوم الخميس، إنه تم القبض على رئيس إحدى الكنائس، شرق كينيا، فيما يتعلق بواقعة "قتل جماعي" وتم إجلاء 100 من أتباعه من الكنيسة.

وأضاف كينديكي على تويتر: "اعتُقل السيد إزيكيال أومبوك أوديرو رئيس كنيسة مركز نيو لايف في منطقة كيليفي، ويجري اتخاذ الإجراءات لتوجيه تهم جنائية له تتعلق بالقتل الجماعي لأتباعه".