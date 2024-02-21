محكمة أمريكية: الأجنة المجمدة تتمتع بنفس الحماية القانونية للأطفال

تواجه عيادات الإخصاب ومختبرات التلقيح الصناعي تحديًا جديدًا بعد حكم قضائي صدر من محكمة أمريكية يقضي بأن الأجنة المجمدة تتمتع بحماية قانونية كاملة مثلها مثل أي طفل آخر.

وبحسب "ياهو نيوز" يمثل الحكم الصادر عن المحكمة العليا في ألاباما نقطة تحول في المشهد القانوني لعمليات التلقيح الصناعي، ما يثير التساؤلات والتوقعات بشأن الآثار البعيدة المدى على المجتمع.

ويرى خبراء أن الحكم سيؤثر على ملايين الأمريكيين الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة، خاصة في الولايات التي تطبق القوانين التي تنظم حقوق الأطفال على غير المولودين بعد.

ويثير قرار المحكمة جدلًا قويًا بين المعتقدات الدينية والدستورية في الولاية، حيث يتمحور حول حماية حقوق الأطفال الذين لم يولدوا بعد. وعلى الرغم من أن هذا القرار يستثني تمامًا الجانب البيولوجي التقليدي للحمل، إلا أنه ينقل التحديات القانونية والأخلاقية المعقدة المتعلقة بالتلقيح إلى القضاء.