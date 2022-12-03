مصرية تقتل خطيبها شنقًا قبل أيام من زفافهما

أقدمت شابة على قتل خطيبها شنقًا، داخل شقة الزوجية، قبل أيام من زفافهما، في إحدى محافظات دلتا مصر.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يُفيد بمقتل شاب على يد خطيبته في إحدى الوحدات السكنية بمركز المحلة بمحافظة الغربية.

وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها، شنقت خطيبها، داخل الشقة المُقرر أن يُقيما فيها بعد الزواج، وذلك قبل أيام قليلة من زفافهما.