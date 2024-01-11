تنامي العنف الرقمي يؤرق النساء في المغرب

كثرت التحذيرات من تنامي معدّلات العنف الإلكتروني ضد النساء في المغرب، في ظل فراغ تشريعي وغياب نصوص قانونية في هذا المجال، الذي أضحى يؤرق شريحة واسعة من المجتمع، بالنظر إلى التطورات التي يشهدها العالم الرقمي في البلاد.

وطالبت منظمات نسائية وحقوقية وبرلمانيين، بسن تشريعات رادعة لمحاربة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، والذي يعد خطيرًا جدًا على الصحة العمومية والاجتماعية، بالنظر إلى آثاره الوخيمة على نفسية المرأة والفتاة المعنّفة، والذي يمتد إلى الأسر والمحيط المجتمعي.

وأفاد تقرير "المندوبية السامية للتخطيط" (رسمية)، الذي صدر، في مارس الماضي، أن المؤسسة المعنية بمختف الإحصاءات في البلاد، سجلت نحو 1.5 مليون امرأة تعرضن للعنف الإلكتروني، إما بواسطة رسائل إلكترونية أو مكالمات هاتفية أو رسائل نصية.

ولردع هذه السلوكيات التي تزداد يومًا بعد آخر، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مداخلة له في البرلمان، أن مشروع القانون الجنائي الذي تشتغل عليه الوزارة، أدرج "معاقبة المسّ بالحياة الخاصة للنساء أو نشر صورهن أو التركيبات الصوتية، وكذلك التحرش الجنسي الرقمي، واستغلال صورهن، والتقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات عن شخص دون موافقته".