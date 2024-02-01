إعدام أب ألقى طفليه من شرفة منزله بدعم من عشيقته (صور)

أعدمت السلطات الصينية أبا وصديقته، بعد أن القى الأول طفليه الصغيرين من نافذة منزله؛ لأن الأخيرة شعرت أنهما يشكلان "عبئا على مستقبلهما".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حُكم على الأب "تشانغ بو" وصديقته "يي تشنغ تشن" بالإعدام عام 2021، بعد وفاة طفلين في حادث سقوط من الطابق الـ15 من برج سكني في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، في قضية صدمت الرأي العام.

وفي التفاصيل، كان تشانغ والد الطفلين قد بدأ علاقة غرامية مع شابة لم تكن تعرف أنه متزوج وله طفلان.