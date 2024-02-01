إعدام أب ألقى طفليه من شرفة منزله بدعم من عشيقته (صور)
أعدمت السلطات الصينية أبا وصديقته، بعد أن القى الأول طفليه الصغيرين من نافذة منزله؛ لأن الأخيرة شعرت أنهما يشكلان "عبئا على مستقبلهما".
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حُكم على الأب "تشانغ بو" وصديقته "يي تشنغ تشن" بالإعدام عام 2021، بعد وفاة طفلين في حادث سقوط من الطابق الـ15 من برج سكني في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، في قضية صدمت الرأي العام.
وفي التفاصيل، كان تشانغ والد الطفلين قد بدأ علاقة غرامية مع شابة لم تكن تعرف أنه متزوج وله طفلان.
وقالت المحكمة، في بيان، إن المرأة حثت تشانغ على قتل طفليه، لأنها اعتبرتهما "عقبة أمام زواجهما وعبئا على حياتهما المستقبلية".
وفي التحقيقات، تبين أن تشانغ في نوفمبر 2020 القى ابنته (عامين) وابنه الذي يبلغ عاما واحدا من نافذة منزله، قبل أن يركض لأسفل المبنى ويدخل في حالة بكاء هستيري أمام الجموع.
وتم تصوير تشانغ آنذاك وهو يضرب رأسه بالحائط ويبكي من دون توقف، قبل أن يتبين أنها كانت مجرد "خدعة" خطط لها مسبقا.
وقال تشانغ للمحققين إنه كان نائما عندما قفز ابناه من النافذة، وإنه استيقظ بعد سماع صراخ المارة.
من جانبها، أكدت والدة الطفلين لوسائل إعلام محلية إن زوجها السابق تشانغ طلب رعاية ابنته في اليوم الذي نفذ فيه الجريمة، رغم أنهما يتقاسمان حضانة طفليهما؛ إذ تتولى الأم رعاية الطفلة بينما يتولى الأب رعاية الصبي.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، اعترف تشانغ بأنه تآمر مع صديقته على قتل الطفلين حتى يتمكنا من تكوين أسرة جديدة من دون أي أثر من زواجه السابق.