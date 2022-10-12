تهديدات بـ"ريهام سعيد" وقرار جديد ضد الزوج في واقعة "عروس الإسماعيلية" في مصر

شهدت قضية "عروس الإسماعيلية، التي أثارت جدلاً كبيراً في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، تطوراً جديداً اليوم الأربعاء.

وقرر قاضي المعارضات في مصر، حبس الزوج المتهم بالتعدي على زوجته مها محمد المعروفة إعلامياً بـ"عروس الإسماعيلية" بالضرب، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأنكر الزوج خلال التحقيقات، الاتهامات التي جاءت بالمحضر الذي حررته زوجته ضده، مشيراً إلى أن "زوجته كانت تهدده على الدوام عند وقوع أي مشاجرة بينهما، باستدعاء ريهام سعيد (وهي إعلامية مصرية ومقدمة برامج)، وفضحه عبر القنوات الفضائية".

وأضاف المتهم، أن زوجته "كانت تهدد بعمل بث مباشر وفضحه"، وأنها "كانت غير راضية على عيشتها، وتطلب الطلاق عند كل خلاف".

وتابع القول: "كانت تذهب إلى أهلها ليقوموا بتأليبها، وتترك منزل الزوجية لمدة تصل إلى 40 يوما أحيانا، وهو الأمر الذي جعلني أرفض ذهابها إليهم حفاظاً على بيتنا وعلاقتنا".

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على الشاب بعد أن أثارت مها محمد، يوم السبت، الجدل مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حوالي 8 أشهر من حفل زفافها المثير الذي شهد وقوع مشاجرات بين أسرتَي العروسَين.

وتصدرت "عروس الإسماعيلية" حديث السوشيال ميديا في مصر من جديد، بعد أن حررت محضرا رسميا ضد زوجها، تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب وحبسها.

واتهمت مها محمد زوجها بـ"الاعتداء عليها بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتها في أماكن متفرقة من جسدها، وحبسها لمدة 15 يوما داخل غرفة".