عُمان تتسلم المتهم بقتل عائلة حمود البلوشي.. ومفاجآت في التحقيق

كشف المدعي العام في سلطنة عمان، نصر بن خميس الصواعي، اليوم الإثنين، أن بلاده تسلمت المتهم الرئيس بجريمة القتل التي شهدتها ولاية بدية العمانية عام 2018، التي راح ضحيتها عائلة حمود البلوشي بأفرادها الخمسة.

وقال الصواعي الذي كان يتحدث في المؤتمر السنوي للادعاء العام في السلطنة، إن الهند سلمت المتهم يوم 24 يناير/كانون الثاني الماضي إلى السلطنة، ويتم حاليًّا استجوابه فيما أسند إليه من تهم.

كما كشف الصواعي عن بعض تفاصيل التحقيقات، وقال إن المتهم ينكر ما وجه إليه من تهم، ويتم حاليًّا فحص الأدلة، في حال ثبتت الاتهامات وتعاضدت الأدلة، فسيتم تحويله للمحكمة.

كما بين أن المتهم زعم في التحقيقات أن شركاءه الثلاثة في الجريمة قد قضوا نحبهم، لكن الجهات المختصة في عُمان لم تتسلم تأكيداً من الهند بصحة تلك المزاعم، ويتم التعامل في القضية حاليًّا على أنهم أحياء.

كما قال الصواعي إن السلطنة تسلمت المتهم من الهند، على الرغم من أن النهج المتداول بين الدول، أن لا تقوم بتسليم رعاياها لمحاكمتهم في دول أخرى حتى لو ارتكبوا جرائم في تلك الدول، بل تحاكمهم وفق قوانينها وفي محاكمها، مشيدًا بعلاقة البلدين.