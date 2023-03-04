نقش لإمبراطور فارسي يثير ضجة في إسرائيل.. فما القصة؟

وأوضحت هيئة الآثار في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، أن خبيرة من الباحثين في النقوش الآرامية والتي عملت بفريق البحث في "دير لاخيش" قد اتصلت بالدائرة واعترفت أنها هي من قامت بكتابة النقش على القطعة الفخارية.

وأضافت، أن الخبيرة كانت تهدف من خلال ذلك الفعل، أن توضح لمجموعة من الطلاب الطريقة التي تم بها نقش النصوص في العصور القديمة، ثم تركت القطعة التي نُقش عليها اسم الإمبراطور الفارسي في الموقع.

وأعرب واحد من كبار العلماء الإسرائيليين عن أسفه لعدم اكتشاف سلطة الآثار الإسرائيلية أن النقش ليس قديما، رغم أن النقش قد درسه متخصصون لكنهم لم يكتشفوا ذلك ووقعوا بالخطأ.

وقال البروفيسور جدعون أفني إن "سلطة الآثار الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث المؤسف.. تم فحص النقش بوساطة الدكتور حجي مسجاف، الباحث البارز في الكتابة الآرامية القديمة وساعر غنور، عالم آثار يدرس موقع تل لخيش ومنطقتها، ومع ذلك ، كما اتضح، فإن الاكتشاف لا يحمل نقشًا قديمًا، كمؤسسة تسعى جاهدة من أجل الحقيقة العلمية ، نحن ملتزمون بتصحيح الخطأ الذي وقع ونشره للجمهور".