نقش لإمبراطور فارسي يثير ضجة في إسرائيل.. فما القصة؟
قالت هيئة الآثار الإسرائيلية، إن النقش الذي يحمل اسم إمبراطور الفرس داريوس الكبير، والذي تم العثور عليه على قطعة فخارية في جنوب البلاد بديسمبر الماضي، غير صحيح ومزور.
وكان فد أعلن عن كشف هو الأول من نوعه لقطعة أثرية من القرن السادس قبل الميلاد في جنوب إسرائيل، مما اعتبر اكتشافا فريدا، ولكن تبين أن الأمر عبارة عن سلوك فردي من خبيرة بالنقوش الآرامية قد أوقع علماء متخصصين بخطأ فادح.
وأوضحت هيئة الآثار في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، أن خبيرة من الباحثين في النقوش الآرامية والتي عملت بفريق البحث في "دير لاخيش" قد اتصلت بالدائرة واعترفت أنها هي من قامت بكتابة النقش على القطعة الفخارية.
وأضافت، أن الخبيرة كانت تهدف من خلال ذلك الفعل، أن توضح لمجموعة من الطلاب الطريقة التي تم بها نقش النصوص في العصور القديمة، ثم تركت القطعة التي نُقش عليها اسم الإمبراطور الفارسي في الموقع.
وأعرب واحد من كبار العلماء الإسرائيليين عن أسفه لعدم اكتشاف سلطة الآثار الإسرائيلية أن النقش ليس قديما، رغم أن النقش قد درسه متخصصون لكنهم لم يكتشفوا ذلك ووقعوا بالخطأ.
وقال البروفيسور جدعون أفني إن "سلطة الآثار الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث المؤسف.. تم فحص النقش بوساطة الدكتور حجي مسجاف، الباحث البارز في الكتابة الآرامية القديمة وساعر غنور، عالم آثار يدرس موقع تل لخيش ومنطقتها، ومع ذلك ، كما اتضح، فإن الاكتشاف لا يحمل نقشًا قديمًا، كمؤسسة تسعى جاهدة من أجل الحقيقة العلمية ، نحن ملتزمون بتصحيح الخطأ الذي وقع ونشره للجمهور".
وأضاف " من حيث الممارسات الأخلاقية والعلمية، فإننا نعتبر هذا حدثًا شديد الخطورة، ترك الكسر المنقوش حديثًا في الموقع كان أمرًا غير مبالٍ، وأدى إلى خطأ ارتكبه الباحثون وتشويه الحقيقة العلمية، مثل هذه الحالات في البحث الأثري قليلة العدد ".
ومما يثير المخاوف بشأن الحادثة، أن النقش الذي تم العثور عليه قد خضع للفحص والدراسة في مختبرات متخصصة علاوة على الفحص الباليوغرافي للنقش و الذي أجراه خبير نقوش متمرس، ولكن وقع الخطأ.
وكان المستشار الإعلامي للرئيس الإسرائيلي إيلون ليفي وصديقه، قد قاما في ديسمبر الماضي بزيارة إلى متنزه تل لاكيش الوطني، حيث عثرا على القطعة التي نقش عليها اسم الإمبراطور الفارسي، فعرضا القطعة على سلطة الآثار التي أعلنت بعد فحص ودراسة النقش عن أول اكتشاف نادر في إسرائيل، نقش يحمل اسم الملك الفارسي داريوس الكبير والد الملك أحشويروش.
وكان من المفترض أن يكون الاكتشاف النادر دليلا على الإدارة الملكية الفارسية في لاكيش في الفترة الأخمينية، في مطلع القرن الخامس قبل الميلاد.