قضاء هولندا يقرر تسليم أوكرانيا ذهبًا من شبه جزيرة القرم

قضت المحكمة العليا الهولندية، اليوم الجمعة، بضرورة تسليم مجموعة لا تقدّر بثمن من ذهب منطقة القرم إلى أوكرانيا، بعد معركة قضائية استمرت نحو عقد.

وتمت إعارة الكنوز المعروفة باسم "الذهب السكيثي" إلى متحف آلارد بيرسون في أمستردام قبل قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم العام 2014.

وطالبت أوكرانيا و 4 متاحف في القرم بإعادة الكنوز إليها، ولكن المتحف أكد أنه لن يقوم بذلك إلا عندما يقرر القاضي إلى أي طرف سيتم تسليمها.

وقالت المحكمة الهولندية إنه يتوجب على المتحف "تسليم الكنوز الفنية إلى دولة أوكرانيا وليس إلى متاحف القرم". وأورد بيان أنه "بهذا القرار، أنهت المحكمة العليا هذا النزاع".