بعد 19 عاما.. تيك توك يجمع شمل توأم انفصلتا منذ الولادة (صور)

أعاد "تيك توك" لم شمل الأختين التوأم إيمي حفيتيا وأنو ساتانيا اللتين لم تعرفا بوجود بعضهما، على الرغم من سكنهما في المدينة نفسها.

وفي التفاصيل التي أوردتها "بي بي سي"، اختطفت الطفلتان بعد ولادتهما مباشرة، وتم بيعهما لعائلتين مختلفتين قبل 19 عاما.

وعندما كانت في 12 من عمرها، شاهدت الطفلة إيمي متسابقة تشبهها كثيرا في برنامج اكتشاف المواهب في جورجيا، وبعد سنوات عادت ورأت مقطعا للطفلة الموهوبة في تيك توك، فحاولت البحث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، لتجدها على فيسبوك وتتواصل معها فورًا.

وفي الرسالة قالت إيمي لأنو ممازحة "لقد بحثت عنك لسنوات طويلة"، لترد أنو قائلة "وأنا أيضا".

وبعد عدة رسائل اكتشفت الفتاتان أنهما ولدتا في المستشفى نفسه، وعندما قابلتا بعضهما، تبين أنهما نسخة طبق الأصل وكأنهما تنظران لمرآة.

وبحسب "بي بي سي"، واجهت الأختان التوأم أسرتيهما بالتبني بعد معرفة الحقيقة، وقالت والدتهما إن من عرض على كل واحدة منهما تبني طفلة، أخبرهما أن الطفلة "غير مرغوب بها" دون الكشف عن وجود توأم لها.