مصر.. محامي قاتل "فتاة الشرقية" سلمى بهجب ينسحب من القضية

أعلن المحامي المصري أحمد حمد، انسحابه من الدفاع عن إسلام محمد المتهم بقتل سلمى بهجت المعروفة إعلامياً بـ"فتاة الشرقية"، وذلك بعد يومين فقط من قبول القضية.

وكشف حمد، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أنه قرر الانسحاب من الدفاع عن إسلام محمد، بعد الاطلاع على ملف القضية، لعدة أسباب منها؛ "صدور تقرير مستشفى العباسية والذي أكد على سلامة القوى العقلية والنفسية للمتهم".

ولفت إلى أن السبب الثاني الذي دفعه للتراجع ودعم قبول الدفاع عن المتهم بقتل "فتاة الشرقية"، هو الاختلاف الكامل بين تلك القضية وقضية نيرة أشرف المعروفة إعلامياً بـ "طالبة المنصورة"، والتي كان يتولى الدفاع عن المتهم فيها محمد عادل.

وقضت محكمة الجنايات، في بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بإحالة أوراق "إسلام" المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت "فتاة الشرقية"، إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكان حمد قد أعلن انسحابه من الدفاع عن محمد عادل المتهم بقتل "نيرة أشرف" المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة المنصورة".

وقال لـ"إرم نيوز"، إنه "قرر الانسحاب من قضية محمد عادل بعد وفاة فريد الديب، فلم يعد الأمر مناسبًا للبقاء في القضية".