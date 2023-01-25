حكم قضائي بحق الفنانة ليلى غفران في قضية التشهير بمحاميها السابق

قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بتغريم الفنانة المغربية الحاصلة على الجنسية المصرية ليلى غفران، بعد إدانتها بـ"التشهير" بمحاميها السابق حسن أبو العينين، واتهامه بسرقة خاتمها الألماس.

وجاء في قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، تغريم غفران 20 ألف جنيه (670 دولارا) إضافة إلى إلزامها بدفع 10 آلاف جنيه (335 دولارًا) تعويضا بالحق المدني لمحاميها السابق بعد إدانتها في القضية.

وكانت النيابة العامة أحالت ليلى غفران للمحاكمة في قضية اتهامها بالتشهير وسب وقذف محاميها السابق حسن أبو العينين، في الدعوى القضائية التي تقدم بها وحملت رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، وطالب بتعويض مالي قدره مليون جنيه لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.