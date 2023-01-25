حكم قضائي بحق الفنانة ليلى غفران في قضية التشهير بمحاميها السابق
قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بتغريم الفنانة المغربية الحاصلة على الجنسية المصرية ليلى غفران، بعد إدانتها بـ"التشهير" بمحاميها السابق حسن أبو العينين، واتهامه بسرقة خاتمها الألماس.
وجاء في قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، تغريم غفران 20 ألف جنيه (670 دولارا) إضافة إلى إلزامها بدفع 10 آلاف جنيه (335 دولارًا) تعويضا بالحق المدني لمحاميها السابق بعد إدانتها في القضية.
وكانت النيابة العامة أحالت ليلى غفران للمحاكمة في قضية اتهامها بالتشهير وسب وقذف محاميها السابق حسن أبو العينين، في الدعوى القضائية التي تقدم بها وحملت رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، وطالب بتعويض مالي قدره مليون جنيه لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.
يشار إلى أن غفران، ردت للمرة الأولى على تلك الاتهامات، في منشور عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" مؤكدة أنها لا تعلم شيئًا عن القضية ولم تتهم محاميها السابق بالسرقة كما ادعى, وقالت إنها ستتابع القضية وستتقدم بالمستندات التي تكذّب رواية محاميها السابق.
وأشارت إلى أنها كلفت مكتبها القانوني بالرد الحازم على فيديوهات محاميها السابق التي حملت اتهامات لها بأنها تشهر به وتتهمه بالسرقة.
وأفادت الفنانة بأن "ردها سيكون عبر ساحات القضاء متوعدة محاميها أبو العينين، بمقاضاته"، مؤكدة، احترامها وثقتها في القضاء المصري، بالقول "شرف عظيم لي مثولي أمام قضاء مصر الشامخ وكلي ثقة في أنهم ملائكة العدل، وأكن له كل احترام وثقة وتقدير بالفصل العادل في القضية".