السجن لملحن مصري تلا القرآن مع ألحان العود

قضت محكمة الجنح في مصر، اليوم الأحد، بحبس الملحن المصري أحمد حجازي 6 أشهر، وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، بعد ظهوره وهو يتلو القرآن على ألحان العود.

وكان "حجازي" قد أثار جدلاً بعد ظهوره في فيديو وهو يتلو آيات من القرآن على ألحان العود، ما عرّضه لهجوم واسع من قِبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ونقابة القرَّاء التي تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالب بمعاقبته.

واعتذر الملحن المصري بعد الهجوم الواسع الذي تعرَّض له، مُصدرًا بيانًا قال فيه: "أعتذر أنا الموسيقار أحمد حجازي إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفي مقدمتهم الأزهر الشريف، ونقابة قرَّاء القرآن الكريم، ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم عن الخطأ الذي وقعت فيه".