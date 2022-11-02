شرطة الرياض تعثر على الطفل "مفقود حي التعاون"

أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن العثور على الطفل خالد، والذي عرف إعلاميا بـ"مفقود حي التعاون".

وذكر الأمن العام في بيان مقتضب عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن شرطة الرياض عثرت على الطفل خالد، وهو بصحة جيدة، وتم استكمال الإجراءات النظامية.

وكان محمد الزيدان، والد الطفل، قد أطلق مناشدة أمس الثلاثاء للمساعدة في العثور على ابنه، حيث نشر عدة صور له، لافتا إلى أن نجله يبلغ 13 عاما وخرج من منزلهم الكائن في حي التعاون في الرياض، ولم يعد.