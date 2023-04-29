مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بفيلادلفيا الأمريكية

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر فى إطلاق نار بأحد الأحياء السكنية بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، الجمعة.

ووفق فوكس نيوز، قالت السلطات المحلية إن الضباط الذين عاينوا موقع الحادث وجدوا ضحية على الشرفة الأمامية لمنزل وأخرى داخل المنزل، بينما كانت الضحية الثالثة على الرصيف. وأُعلن مقتل الثلاثة في مكان الحادث ولم يتم الإفصاح عن أسمائهم.

وقالت السلطات إن الضحية الجريح نقل إلى المستشفى من قبل شخص مجهول، وتم توصيف حالته بالحرجة.

وعثرت الشرطة على مسدس في مكان الحادث لكنها لم تذكر ما إذا كان قد استخدم في إطلاق النار.

وقالت السلطات إنها تبحث عن المسؤولين عن إطلاق النار، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل. ولم تجر أي اعتقالات.