في جريمة بشعة.. سوداني يشنق زوجته وطفلهما في مصر

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا بوقوع جريمة قتل بمنطقة بولاق الدكرور، وبانتقال رجال المباحث عثروا على جثتين لسيدة وطفلها، مقتولين شنقاً.

واتهم شقيق الزوجة المجني عليها، زوجها بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات بينهما.

وألقي القبض على الزوج المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المصرية للتحقيق وكشف ملابسات الواقعة.