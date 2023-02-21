الثالث خلال يومين.. انتحار مواطن يمني في إب
أقدم مواطن يمني على الانتحار في محافظة إب، ليرفع عدد الحالات في المحافظة إلى 3 منتحرين خلال يومين فقط، وفق ما ذكرت تقارير محلية اليوم الثلاثاء.
وبحسب موقع عدن الغد، ذكر مصدر محلي من المحافظة أن مواطنًا أشير لاسمه بحرفي (م .ع) ويبلغ من العمر 32 عامًا، أقدم على الانتحار في منطقة "جبل معود" بمديرية ريف إب، نتيجة تدهور أوضاعه المعيشية.
وذكر الموقع أن "هذه الحادثة جاءت بعد يومين من تسجيل حالتي انتحار في محافظة إب، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، ليرتفع أعداد ضحايا الانتحار منذ مطلع العام الجاري إلى 7 حالات في المحافظة".
يذكر أن محافظة تعز المجاورة لإب شهدت قبل نحو أسبوعين إقدام طفلين على الانتحار شنقًا.
وحينذاك، قالت شرطة محافظة تعز إنها تلقت بلاغين بواقعتي انتحار طفلين، إذ وقعت الأولى في حي الجمهوري، والأخرى في حارة الدار بير باشا في محافظة تعز.
ووفقًا للصفحة الرسمية لشرطة تعز على فيسبوك، فإن الطفل "كريم عبدالكريم محمد عبدالله"، البالغ من العمر 12 عامًا، أقدم على الانتحار عصر السبت، عن طريق لف خمار رأس "مقرمة" على رقبته؛ ما أدى إلى وفاته على الفور.
وأشارت إلى أنه تم دفن جثمان الطفل لاحقًا، عقب حضور الأدلة الجنائية وعمل محاضر جمع الاستدلالات، بحضور أولياء الطفل.
وأوضحت شرطة تعز أن طفلًا آخر يدعى "عمار خالد إسماعيل"، يبلغ من العمر 16 عامًا، أقدم على الانتحار هو الآخر عن طريق لف حبل على رقبته وربطه على خشبة باب المطبخ في ساحة المنزل؛ ما أدى إلى وفاته على الفور، بينما تم إيداع الجثة في المستشفى ولا تزال القضية رهن المتابعة.