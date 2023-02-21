الثالث خلال يومين.. انتحار مواطن يمني في إب

أقدم مواطن يمني على الانتحار في محافظة إب، ليرفع عدد الحالات في المحافظة إلى 3 منتحرين خلال يومين فقط، وفق ما ذكرت تقارير محلية اليوم الثلاثاء.

وبحسب موقع عدن الغد، ذكر مصدر محلي من المحافظة أن مواطنًا أشير لاسمه بحرفي (م .ع) ويبلغ من العمر 32 عامًا، أقدم على الانتحار في منطقة "جبل معود" بمديرية ريف إب، نتيجة تدهور أوضاعه المعيشية.

وذكر الموقع أن "هذه الحادثة جاءت بعد يومين من تسجيل حالتي انتحار في محافظة إب، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، ليرتفع أعداد ضحايا الانتحار منذ مطلع العام الجاري إلى 7 حالات في المحافظة".