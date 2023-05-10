غضب بعد وفاة الطفل السوري زين العابدين أثناء قلع أسنانه وهروب الطبيبين

اضطر طبيبان للهرب في العاصمة السورية دمشق بعد وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، أثناء إجرائه قلع أسنان في إحدى العيادات الطبية.

وأثارت الواقعة غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تكرر الأخطاء الطبية التي أسفرت عن العديد من الضحايا.

وفي التفاصيل، وفق ما ذكرته إذاعة "أرابيسك" المحلية، فقد توفي الطفل زين العابدين، بعد خطأ طبي بسبب التخدير، أثناء إجرائه عملية قلع الأسنان في مركز طبي، يعود لأحد الأطباء.

وكان الطفل يعاني من تأخر في سقوط الأسنان اللبنية، وخضع لجراحة لأجل ذلك.