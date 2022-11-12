الكويت.. العثور على جثة سيدة فُقدت منذ أيام

ولم تكشف الوزارة في بيانها المنشور عبر حسابها على "تويتر" عن موقع العثور على جثة السيدة أو هويتها وإن كانت هناك شبهة جنائية حول وفاتها أم لا، واكتفت بالإشارة إلى أنها السيدة التي فُقدت قبل أيام.

وكان ذوو مطرة محمد صالح، وهي سيدة في منتصف الخمسينيات من العمر، ناشدوا قبل أيام أهالي الكويت لمساعدتهم في العثور عليها عبر منشور تضمن صورة لبطاقتها المدنية التي أظهرت أنها كويتية الجنسية.

وتداولت حسابات إخبارية ونشطاء صورة البطاقة، للمساهمة في البحث عن السيدة التي قيل إنها تُكنى بـ"أم سعود"، وإنها فُقدت منذ يوم الإثنين الماضي.

وبحسب المعلومات التي تم تداولها سابقًا، فإن السيدة بكامل قواها العقلية، إلا أنها تعاني من مرض السكر، وأنها فاقدة البصر بإحدى عينيها وتعاني من صعوبة في السمع.

وأثار الإعلان عن العثور على السيدة متوفاة، حزنًا بين النشطاء الذين نعوها عبر موقع "تويتر" بتغريدات أرفقت بوسم حمل اسمها.

ونعاها الناشط بدر الحجرف، قائلًا: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، العثور على المفقودة مطرة محمد صالح متوفاة.. عظم الله أجر أسرتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله".