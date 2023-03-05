الكويت.. حبس ضابط و5 مهربين أدخلوا مخدرات من إيران

وأوضح المصدر أن "النيابة طلبت من الجهات المعنية بيانًا بحركة الحسابات البنكية لجميع المتهمين، لمعرفة الإيرادات والتحويلات المالية، وهل هناك أموال بحساباتهم نتيجة الاتجار بالمخدرات أم لا".

وكانت الجهات المختصة قد ضبطت في الـ 24 من شباط/ فبراير الماضي، المتهمين الخمسة والضابط المتهم بالتورط معهم بإدخال المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر.

وأصدرت وزارة الداخلية حينذاك بياناً أشارت فيه إلى ضبط المتهمين وإحباط عملية تهريب ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية أخرى من المؤثرات العقلية عن طريق البحر.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحياناً إلى الإعدام والسجن المؤبد.