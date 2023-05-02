فندق شهير يواجه فضيحة بعد كشف طريقة إعداد أحد مشروباته

اضطر فندق ياباني شهير إلى إصدار اعتذار علني بعد أنباء عن تعمد موظفين في المقهى الخاص به تخمير مشروب حمضيات باستخدام بكتيريا أيديهم، دون مراعاة اشتراطات الصحة والسلامة.

وتعرض فندق AWA Nishiizu في محافظة "شيزوكا" اليابانية، لانتقادات بسبب تعريض صحة عملائه للخطر من خلال انتهاك قواعد النظافة الأساسية.

ففي 23 أبريل، عرض البرنامج التلفزيوني الشهير "Beat Takeshi’s TV Tackle" مدى تغير اتجاهات السفر في اليابان من خلال عرض مشروب "صحي" تم بيعه في مقهى فندق في "شيزوكا".

يبدو أن خليط البرتقال المحفوظ في أوعية بلاستيكية كبيرة كان عبارة عن شراب مصنوع من اليوسفي الصيفي والسكر، لكن المكون السري الذي يميزه عن المشروبات المماثلة كان عملية التخمير.

وكشف موظف تمت مقابلته، أنه تم تخمير الشراب بمساعدة البكتيريا الأصلية الموجودة في اليد البشرية، لذلك كانوا يلصقون أيديهم في الجرة ويقلبونها.