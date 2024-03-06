رقص أثناء تلاوة القرآن.. الحبس 6 أشهر لقارئ شهير بمصر

وكان رواد منصات "السوشيال ميديا"، تداولوا على نطاق واسع مقطع فيديو لـ"الطاروطي" وهو يرقص ويقوم بحركات بيديه وجسده أثناء تلاوة آيات من "سورة الشورى"؛ الأمر الذي يتعارض مع هيبة ووقار وقدسية القرآن الكريم.

وشن المعلقون آنذلك حربا على القارىء، مطالبين بمنعه من التلاوة مرة أخرى، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأديبه.

ولم تكتف نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في مصر بمعاقبة "الطاروطي"؛ إذ اتخذت إجراءات قانونية ضد 6 قراء آخرين بسبب "مخالفتهم لأحكام التلاوة أو القراءة بغير علم".

وأشارت النقابة إلى أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القراء المتجاوزين، الذين لم تفلح معهم طرق النصح والإرشاد.

يذكر أن النقابة أوقفت أيضا القارىء الشهير محمد حامد السلكاوي، ورفعت اسمه من الخريطة الإذاعية الخارجية والتسجيلات القرآنية، بسبب ارتكابه خطأ رفض تصحيحه.