خواتم وحجارة وطلاسم.. إتلاف مواد سحر وشعوذة في الكويت (فيديو)

وقالت جمارك الكويت في بيان رسمي، إن الصور والفيديو هي لموظفين يتبعون لجنة إتلاف مواد السحر والشعوذة خلال إتلافهم لعدد من مواد السحر والشعوذة والطلاسم.

وتحظر الكويت أعمال السحر والشعوذة، وأسست من أجل ذلك عام 2017، لجنة إتلاف مواد السحر والشعوذة بسبب الكميات الكبيرة المصادرة من تلك المواد في جميع المنافذ الجمركية.

وتتألف لجنة إتلاف مواد السحر والشعوذة، من إدارة البحث والتحري بالجمارك، والإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، دون مشاركة ممثلين عن هيئة دينية كما يبدو.

وقال مدير عام الإدارة العامة للجمارك، عبدالله عادل الشرهان، إن الفترة الأخيرة على وجه الخصوص، شهدت ضبط أحراز وأدوات عدّة تخص أعمال السحر والشعوذة.

ويعيش في الكويت أكثر 4.5 مليون نسمة، بينهم قرابة 1.5 مليون كويتي، والباقي من الوافدين الأجانب من مختلف الجنسيات، سيما من دول آسيوية فقيرة.