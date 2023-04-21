الأردن.. شاب يقتل زوجة والده ويرمي جثتها في بئر
أقدم شاب على قتل زوجة والده ورميها في إحدى الآبار بمنطقة بيت راس، في محافظة إربد شمال العاصمة الأردنية عمان.
وفي التفاصيل، ووفقاً لموقع "رؤيا"، كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية في الأردن، مساء الخميس، على جثة سيدة عشرينية في إحدى الآبار.
وقال مصدر إن معلومات وردت لمديرية شرطة إربد عن جريمة قتل بشعة في منطقة بيت راس، حيث تحركت الأجهزة، وبعد التحقيق تبين قيام الشاب بقتل زوجة والده ورميها بإحدى الآبار في المنطقة، وقامت الأجهزة الأمنية بانتشال الجثة وتم فتح تحقيق بالحادثة .
وكانت قد وقعت أعمال شغب وحرق إطارات في الشارع الرئيسي للبلدة، وقامت الأجهزة الأمنية بفض التجمعات.