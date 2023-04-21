الأردن.. شاب يقتل زوجة والده ويرمي جثتها في بئر

وقال مصدر إن معلومات وردت لمديرية شرطة إربد عن جريمة قتل بشعة في منطقة بيت راس، حيث تحركت الأجهزة، وبعد التحقيق تبين قيام الشاب بقتل زوجة والده ورميها بإحدى الآبار في المنطقة، وقامت الأجهزة الأمنية بانتشال الجثة وتم فتح تحقيق بالحادثة .

وكانت قد وقعت أعمال شغب وحرق إطارات في الشارع الرئيسي للبلدة، وقامت الأجهزة الأمنية بفض التجمعات.