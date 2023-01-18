رجل المافيا الإيطالي ماتيو ميسينا دينارو في وضع صحي "خطر"

وقال رئيس قسم الأورام السرطانية في مستشفى مادالينا في باليرمو، فيتوري جيبيا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، إن "وضعه الصحي خطر.. المرض تفاقمت خطورته لديه في الأشهر الأخيرة".

وكان ماتيو ميسينا دينارو قد خضع لعملية جراحية عام 2020 ثم في عام 2022 بسبب إصابته بسرطان القولون.

وأضاف جيبيا "لن أصفه بأنه مريض بصحة جيدة"، وذلك ردًا على سؤال للصحيفة بشأن تصريحات للنائب العام باولو غيد أشار فيها إلى أنه رأى دينارو "بصحة جيدة" عند توقيفه.

وأوضح الطبيب أيضًا، أن عناصر الدرك الإيطاليين الذين أوقفوا ماتيو ميسينا دينارو أظهروا حرصًا على وضعه الصحي.