تحمل رسالة خطيرة.. أغنية راب جديدة تثير الجدل في المغرب

أثارت كلمات وصفت بـ"غير الأخلاقية" لأغنية راب مغربية جديدة على منصة "يوتوب"، تصدرت "الترند" المغربي لثلاثة أسابيع، جدلا واسعا في البلاد، مع مطالب بتدخل النيابة العامة لوضع حد لتنامي انتشارها.

وحققت أغنية "كبي أتاي" أو "صبي الشاي"، التي تمزج الراب بموسيقى تراثية، أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وإن كانت تتضمن كلمات "رديئة" جدًّا، وتحمل رسائل تحريضية مباشرة على "اغتصاب" القاصرات، بحسب ما أكده رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر المتابعون وبعض الحقوقيين كلمات الأغنية، معتبرين أن استخدام هذا الكلام في الراب يُعطي صورة سيئة عن هذا النوع الغنائي والفني في المغرب.

تمرير رسائل خطيرة

وقال رئيسة منظمة ماتقيش ولدي (غير حكومية)، نجاة أنوار، إن "هذه الأغاني تظهر بدون مراعاة أصحابها لأخلاقيات الفن والموسيقى وأهدافهما، ويستعملونها لتمرير رسائل مباشرة خطيرة كالتحريض على الاستغلال الجنسي للقاصرات واغتصابهن، والأخطر أنه يتم الاستماع إليها وتنشر بكل بساطة".

وأكدت أنوار في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "المنظمة ستقوم بجميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل متابعة مل من يقوم بالتحريض على استغلال الأطفال عبر الأغاني".

ودعت رئيسة منظمة ما تقيش ولدي، إلى "الإبلاغ عن محتويات أي فيديو أو أي أغنية تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمس الطفولة، أو تحرّض على استغلال الأطفال والقُصّر".

صوت المقهورين والمهمشين

من جانبها، اعتبرت الباحثة في سوسيولوجيا الفن، سارة الشرقاوي، أن "هذه الأغنية لا يمكن تصنيفها في إطار فن الراب، ومثل هذه الأغنية لا تسيء للراب المغربي فقط، بل تُسوّد صورته".

وأوضحت الشرقاوي في حديثها لـ"إرم نيوز"، أن "هناك عددًا من أغاني الراب التي تتضمن كلاما خادشا وكلمات نابية، لكنها توصل رسالة معينة وتتضمن محتوى معين؛ لأن الراب مهمته إيصال رسائل معينة، والتعبير عما يضرنا في المجتمع، وهو صوت للمقهورين والمهمشين".

ولفتت المتحدثة ذاتها، أن "شهرة الأغنية المثيرة للجدل، ترجع إلى اعتماد صاحبها على عناصر مثيرة للجدل خصوصا على منصة "تيك توك"، حيث رُوّجت مقاطع من الأغنية بشكل كبير، وهو ما جعل صداها ينتشر في الساحة الفنية".