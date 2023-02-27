السعودية.. محامي قاتل بندر القرهدي يعترض على الحكم

أعلن المحامي السعودي عبدالعزيز القليصي محامي الشاب بندر القرهدي، والذي قتل "حرقًا" على يد صديقه في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أن محامي القاتل قدَّم مذكرة اعتراضية على الحكم الصادر.

وكانت المحكمة الجزائية في محافظة جدة قضت في الـ26 من يناير/ كانون الثاني من هذا العام، بالقتل تعزيرًا بحق قاتل القرهدي.

ووفق موقع "أخبار 24" المحلي، أوضح القليصي أن محامي الدفاع عن قاتل موكله قدم اعتراضه على الحكم، مبررًا أن "الجاني لم يكن يقصد قتل بندر القرهدي"، وأنه كان يوجد بينهما خلافات.

وأشار إلى أنه يحق لأي متهم تقديم الاعتراض ولمحكمة الاستئناف الرد إما بتأييد الحكم وإما نقضه.

ووقعت الحادثة المأساوية في محافظة جدة، وأثارت تعاطفًا كبيرًا بعد أن أقدم الجاني على إشعال النار بسيارة المجني عليه بندر القرهدي؛ ما أسفر عن وفاته متأثرًا بحروق بالغة.

وتداول مستخدمون مقطع فيديو للشاب عقب تعرضه للحرق، إذ ظهر وهو يسير على قدميه ويصرخ بصوت عال من الألم ويردد عبارة "أنا شسويت؟"، فيما كانت النيران تلتهم جسده، ليفارق الحياة على إثرها.

وتم القبض على الجاني بعد وقت قليل من حدوث الجريمة، وتبين أنه مواطن سعودي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.