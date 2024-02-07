تفاصيل القبض على بلوغر مصرية سرقت مليار جنيه (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية بمصر القبض على البلوغر المصرية سلمى الغزولي وآخرين، بتهمة النصب على أكثر من 2000 شخص والحصول على مليار جنيه منهم، بعد بيعهم "كوبونات" توفر خصما كبيرًا على أزياء عالمية.

وكشفت الدكتورة نهى الجندي محامية عدد من الضحايا تفاصيل القضية في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "بدأت القضية حينما جاءتني عدد من السيدات يشتكين من فتاة تدعى سلمى الغزولي صاحبة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي اسمها "على الموضة"، نصبت عليهن بمساعدة أشقائها وشريكة تدعى خلود الصاوي مالكة شركة شحن".

وأضافت: "أخذت سلمى من النساء أموالا ثمن كوبونات تتيح لهن شراء أزياء عالمية من الخارج، ولكنها جمعت الأموال ولم تسلم أي منهن الكوبونات".

وتابعت محامية الضحايا: "عرفت من السيدات أن المتهمة وبعدما حصلت على الأموال في فترة قصيرة لم تتخطى الشهرين، رفضت تسليم الكوبونات أو إرجاع الأموال، ما دفعهن للتوجه إلى قسم شرطة أشمون محل إقامة المتهمة، حيث حررن محاضر في مباحث الإنترنت، والنيابة العامة".