السودان.. ضبط مصنع مخدرات ينتج آلاف الحبوب في الساعة
أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الجمعة، ضبط شبكة تدير مصنعا لحبوب الكبتاجون المخدرة، في إحدى الولايات الحدودية.
ومنذ يومين أطلق السودان حملة قومية لمكافحة المخدرات، برعاية رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، حيث شنت قوات عسكرية مشتركة، عدة حملات لمداهمة أوكار توزيع المخدرات في العاصمة الخرطوم.
وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية الجمعة، إن قوة مشتركة من الإدارة العامة مكافحة المخدرات وجهاز المخابرات العامة، ضبطت مصنعا، لإنتاج حبوب الكبتاجون المخدرة، في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرق البلاد، بعد دخوله من إحدى دول الجوار بوساطة أجانب، كما جرى توقيف ثلاثة متهمين بينهم نظامي، ضمن الشبكة التي تدير النشاط الاجرامي.
وذكر أن المصنع ينتج حوالي 7200 ألف حبة في الساعة الواحدة، وتبلغ قيمة الحبة الواحدة 4 آلاف جنيه، حوالي 7 دولارات.
وقال وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عنان حامد محمد، إن "الحملات على الشبكات الإجرامية الضالعة في عمليات الإنتاج والاتجار في المخدرات، لن تتوقف حتى يُقضى على هذه الآفة وطاعون العصر، التي أضحت تهدد المجتمعات".
وشدد على ضرورة تكملة البلاغات في جميع مراحل التحري وتقديم المتهمين للمحاكمة ليكونوا عظة وعبرة للمتورطين في تجارة السموم والمتعاطين".
وتسود المخاوف وسط السودانيين من ظاهرة تفشي المخدرات بين الشباب والطلاب، في ظل تواتر معلومات مقلقة حول دخول الأطفال والفتيات عالم الإدمان.
ورسمت الطبيبة، مريم محمد الحسن، المعالجة النفسية في إحدى مراكز علاج الإدمان في الخرطوم، صورة قاتمة لظاهرة تفشي المخدرات في السودان، مشيرة إلى دخول الأطفال والفتيات عالم الإدمان.
وقالت مريم لـ"إرم نيوز" إنها تعمل كمعالجة نفسية للإدمان منذ 7 سنوات مضت، كانت خلالها الحالات محصورة فقط في فئات الشباب الرجال، خاصة طلاب الجامعات، لكنها لاحظت في الفترة الأخيرة استقبال مركز العلاج لأطفال في أعمار 12 – 13 عاما، بجانب الفتيات في أعمار مختلفة.
وأوضحت أن أكثر المترددين على المركز للعلاج، هم متعاطو مخدر "الآيس" وهو نوع جديد من المنشطات الخطرة التي انتشرت مؤخرا في السودان، ويتسبب في أمراض عضوية مثل جلطات في الرئة، حسب الطبيبة مريم.
ومع ذلك، تشير إلى أنها لاحظت أن متعاطي مخدر "الآيس" يظهرون رغبة جامعة في العلاج والعودة لحياتهم الطبيعية، ويتجاوبون مع البروتكول العلاجي رغم صعوبته، وتفسر ذلك لخطورة ما عايشوه بعد تعاطيهم له.
وذكرت أن بعض المتعاطين الذين انتكست حالتهم بعد خروجهم، عادوا بأنفسهم مرة أخرى إلى المركز برغبة العلاج من جديد، ما يشير إلى إمكانية العلاج ومحاصرة الظاهرة.
وكان البرهان اتهم، جهات بالعمل على ترويج المخدرات بدعم بعض المجموعات الشبابية تحت ستار دعم الديمقراطية وأنشطة مختلفة.
وأطلق البرهان الثلاثاء الماضي "حملة وطنية لمكافحة المخدرات، قائلاً: "استشعرنا الخطر على أبنائنا ولا بد من مجابهة الظاهرة من خلال دعم الحملة القومية لمكافحة المخدرات".