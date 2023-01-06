السودان.. ضبط مصنع مخدرات ينتج آلاف الحبوب في الساعة

ومنذ يومين أطلق السودان حملة قومية لمكافحة المخدرات، برعاية رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، حيث شنت قوات عسكرية مشتركة، عدة حملات لمداهمة أوكار توزيع المخدرات في العاصمة الخرطوم.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية الجمعة، إن قوة مشتركة من الإدارة العامة مكافحة المخدرات وجهاز المخابرات العامة، ضبطت مصنعا، لإنتاج حبوب الكبتاجون المخدرة، في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرق البلاد، بعد دخوله من إحدى دول الجوار بوساطة أجانب، كما جرى توقيف ثلاثة متهمين بينهم نظامي، ضمن الشبكة التي تدير النشاط الاجرامي.

وذكر أن المصنع ينتج حوالي 7200 ألف حبة في الساعة الواحدة، وتبلغ قيمة الحبة الواحدة 4 آلاف جنيه، حوالي 7 دولارات.

وقال وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عنان حامد محمد، إن "الحملات على الشبكات الإجرامية الضالعة في عمليات الإنتاج والاتجار في المخدرات، لن تتوقف حتى يُقضى على هذه الآفة وطاعون العصر، التي أضحت تهدد المجتمعات".

وشدد على ضرورة تكملة البلاغات في جميع مراحل التحري وتقديم المتهمين للمحاكمة ليكونوا عظة وعبرة للمتورطين في تجارة السموم والمتعاطين".