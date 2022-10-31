تراجع تربية الخيول في شمال سوريا جراء غلاء الطبابة البيطرية

يؤثر غلاء الطبابة البيطرية والأدوية العلاجية، وعدم توفر اللقاحات بشكل دوري، وانعدام بعضها على تربية المواشي في الجزيرة السورية، شمال شرق البلاد، وخاصةً تربية الخيول.

وتشهد تربية الخيول تراجعاً ملحوظاً بسبب عدم توفر الأسباب الناجحة لتربيتها، ما أدى لتناقص أعدادها وتراجع تربيتها نظراً للتكاليف الباهظة التي تلحق بها.

والشمال السوري مكان مهم للخيول العربية الأصيلة والمنطقة التي تحافظ على سلالة خيولها ونقائها؛ فتربية الخيول العربية الأصيلة مهنة منتشرة ولا تقل أهمية عن باقي المهن الريفية؛ بل بالعكس تكاد تحتل المرتبة الأولى لما لها من قيمة مجتمعية.