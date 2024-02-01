رفعت دعوى طلاق ضد زوجها بسبب ندرة استحمامه

رفعت امرأة تركية دعوى قضائية ضد زوجها؛ مدعية أنه "نادراً ما يستحم"، و"رائحة العرق تفوح منه"، و"لا ينظف أسنانه" إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام تركية، تقدمت المرأة بطلب الطلاق من زوجها، مشيرة إلى أن السبب الرئيس هو افتقاره إلى معايير النظافة الشخصية.

وقال محامي المدعية لمحكمة الأسرة في أنقرة، إن المدعى عليه ارتدى الملابس نفسها لمدة 5 أيام متتالية على الأقل، وكان نادرا ما يستحم، وتفوح منه رائحة العرق باستمرار.

وتم إحضار شهود لتأكيد ادعاءات الزوجة، من بينهم معارف مشتركون وبعض زملاء الزوج في العمل، حيث أدلوا جميعاً بإفادات تؤكد سوء النظافة الشخصية للمتهم.

ووافقت المحكمة على طلب المرأة بالطلاق، وأمرت الزوج بأن يدفع لها 500 ألف ليرة تركية (16500 دولار) كتعويض لزوجته السابقة عن تحملها لافتقاره إلى النظافة الشخصية.

وقالت سينم يلماز، محامية الزوجة لصحيفة "صباح" التركية: "يجب على الزوجين الوفاء بمسؤوليات الحياة المشتركة، وفي حال أصبحت الحياة المشتركة لا تطاق بسبب سلوك ما، فيحق للطرف الآخر طلب الطلاق".

وأضافت: "يجب علينا جميعا أن نكون حذرين في علاقاتنا الإنسانية، ولهذا السبب، يجب أن ننتبه إلى سلوكنا ونظافتنا".

يذكر أنه في القانون المدني التركي، تنقسم أسباب الطلاق المقبولة إلى فئتين؛ أسباب خاصة وأسباب عامة، وتشمل الأخيرة جميع الأسباب التي تجعل الحياة لا تطاق لأحد الطرفين أو كليهما. وفي هذه الحالة بالذات، اعتبرت محكمة العدل الإقليمية ومحكمة الاستئناف العليا أن سوء النظافة الشخصية للزوج سبب وجيه للطلاق، وكان حكمهما الأخير نهائيًا.