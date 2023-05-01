إضراب نادر يلوح في سماء هوليوود

ومن شأن خطوة كهذه أن توقف بث برامج ناجحة على غرار تلك التي تُعرض مساءً، وتؤخّر بصورة كبيرة بدء عرض مسلسلات تلفزيونية وأفلام من المقرر طرحها هذا العام.

ويعود آخر تحرّك اجتماعي كبير في هوليوود إلى 2007-2008 حين نفّذ كتاب السيناريو إضرابًا أدى إلى شلّ المجال السمعي والبصري في الولايات المتحدة، فيما استمر لمئة يوم وتكبّد القطاع بسببه خسائر بملياري دولار.

ويطالب كتاب السيناريو برفع أجورهم والحصول على حصة أكبر من الأرباح، بينما تؤكد شركات الإنتاج أنها مضطرة لخفض تكاليفها بسبب الأوضاع الاقتصادية.

ويقول كاتب تلفزيوني مقيم في لوس أنجليس لم يرغب في ذكر هويته، إنّ "الجميع في أجواء أنّ إضرابًا سيبدأ"، مشيرًا إلى احتمال التوصل إلى اتفاق "من شأنه تحديد كيف ستدفع الشركات أجورنا" راهنًا ومستقبلًا.

ويؤكد كتّاب السيناريو أنهم يواجهون صعوبات في العيش من مهنتهم، في ظل ركود رواتبهم أو حتى انخفاضها بسبب التضخم، في وقت تحقق فيه الشركات أرباحًا وترفع رواتب المديرين التنفيذيين فيها.

ويشيرون إلى أنّهم لم يكونوا سابقًا بهذا العدد الكبير للعمل بالحد الأدنى للأجور الذي حددته النقابات، بينما تستأجر شبكات التلفزيون عددًا أقل من الأشخاص لكتابة مسلسلات قصيرة.

"مجال تنافسي جدًا"

تتمثل إحدى الخلافات الرئيسة في كيفية احتساب رواتب كتاب السيناريو لقاء المسلسلات المعروضة عبر منصات البث التدفقي، والتي غالبًا ما تبقى مُتاحة لسنوات بعد كتابتها عبر هذه المنصات كنتفليكس.

ويتلقى كتاب السيناريو منذ عقود مبالغ عن إعادة استخدام أعمالهم، كإعادة عرض عمل تلفزيوني أو بيع أقراص "دي في دي" لعمل ما.

وهذا المبلغ عبارة إما عن نسبة مئوية من الإيرادات التي تحققها الاستوديوهات عن فيلم أو برنامج، أو مبلغ ثابت يُدفع لقاء كل مرة يُعاد فيها عرض العمل.