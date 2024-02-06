السعودية.. شركة تقاضي زبونًا بسبب تعليق سلبي في "غوغل"

لجأت شركة تجارية في السعودية، إلى مقاضاة أحد زبائنها بعد أن دوّن تعليقًا سلبيًّا على خدماتها ومنتجاتها في تطبيق "غوغل مابس" Google Maps الذي يتيح تقييم الخدمات والمنتجات التي يتم الوصول إليها عبر خرائطه.

وقالت تقارير محلية، إن المحكمة الواقعة في شرق المملكة، أيَّدت حكمًا ابتدائيًّا ببراءة صاحب التعليق، لكن من غير الواضح إن كان الحكم قطعيًّا أم يخضع لدرجة تقاضي ثالثة للبت به بشكل نهائي.

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن مصادر قانونية لم تسمها، قولها إن محكمة الاستئناف بررت حكم البراءة لمواطن انتقد من خلال "خرائط غوغل" خدمات تقدمها منشأة تجارية، بعدم توفر القصد الجنائي بالإضرار بالآخرين.

وأكدت المحكمة أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وأن النقد موضوعي، بغض النظر عن صوابه من عدمه، ولم يثبت قصد التجني والإساءة تجاه المنشأة التي تلقت تعليقًا فيه نقد لخدماتها ولم يظهر أنه يرتقي إلى التشهير والقدح بحقها.