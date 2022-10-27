الكويت.. مزاد علني لبيع عقارات فهد الرجعان وزوجته

أعلنت النيابة العامة في الكويت، عن تنظيم مزاد عقاري علني لبيع عشرات العقارات المملوكة للمدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، الذي توفي في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 74 عامًا.

وكشفت النيابة العامة بتغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن المزاد العلني سيتم تنظيمه بواسطة شركة الإنماء العقارية يومي 22 و 23 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في فندق "الفورسيزونز".

وأكدت النيابة العامة، بصفتها المشرفة على تنفيذ الأحكام الجزائية، أن تنظيم المزاد العقاري جاء تنفيذاً للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما فهد مزيد الرجعان ومنى محمد الوزان، لبيع 42 عقارا تمهيداً لاسترداد الأموال العامة.