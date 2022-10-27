الكويت.. مزاد علني لبيع عقارات فهد الرجعان وزوجته
أعلنت النيابة العامة في الكويت، عن تنظيم مزاد عقاري علني لبيع عشرات العقارات المملوكة للمدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، الذي توفي في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 74 عامًا.
وكشفت النيابة العامة بتغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن المزاد العلني سيتم تنظيمه بواسطة شركة الإنماء العقارية يومي 22 و 23 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في فندق "الفورسيزونز".
وأكدت النيابة العامة، بصفتها المشرفة على تنفيذ الأحكام الجزائية، أن تنظيم المزاد العقاري جاء تنفيذاً للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما فهد مزيد الرجعان ومنى محمد الوزان، لبيع 42 عقارا تمهيداً لاسترداد الأموال العامة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت قبل شهر إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل بإبرام عقد تنظيم مزاد عقاري علني لبيع عشرات العقارات المملوكة للرجعان وزوجته.
وكان الرجعان يقيم في لندن منذ سنوات إثر إدانته بقضية اختلاسات في المؤسسة، التي تولى إدارتها لثلاثة عقود من الزمن، إذ إنه "الرجعان" متهم بالعديد من القضايا، التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم "شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال".
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو من عام 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
وأصدر القضاء البريطاني، في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.
وفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار (330 ألف دولار)، في قضية الإضرار بأموال مؤسسة التأمينات والدخول في مشاريع مع شركة كاستثمارات خارجية والتسبب بخسارة ما يزيد عن 300 مليون دولار.