دعوى قضائية جديدة بشأن مأساة فيلم "راست"

وأشار الموقع، في تقرير نشره يوم الإثنين، إلى أن المدعين قالوا في مستندات المحكمة، إنه كان هناك عدد لا يُحصى من بروتوكولات السلامة التي تم التغاضي عنها خلال التصوير بأكمله؛ ما أدى ،حسب رأيهم، إلى مقتل المصورة برصاصة أطلقها بالدوين.

وجاء في التقرير: "على سبيل المثال، يلقي أفراد الطاقم الثلاثة الكثير من اللوم على ما يقولون إنه قرار المنتجين باستخدام أسلحة نارية قابلة للتشغيل خلال 17 يومًا من 21 يومًا من أيام الفيلم على الرغم من خيار استخدام بدائل، مثل: النسخ المقلدة، والدعائم المطاطية للبنادق".

وأضاف: "كما يشيرون إلى تجاهل قواعد السلامة، مثل: عدم التحقيق بشكل صحيح في حوادث إطلاق نار عرضية سابقة، يقولون إنها حدثت قبل ذلك اليوم المشؤوم".