مطعم وجبات سريعة يخسر معركة قضائية أمام إيلون ماسك بسبب "تسلا"

خسر مالك مطعم "دجاج وبيتزا تسلا" معركة قضائية أمام رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، بحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية.

فعندما أراد "أمجان علي" تسجيل مطعمه بشكل قانوني آملا في افتتاحه قريبا بالمملكة المتحدة، سارع ماسك لحماية علامته الأكثر شهرة، متقدما بطلب إبطال لعلامة علي التجارية، بحجة أنها ستستغل سمعة "تسلا" بشكل "غير عادل".

وحكم مكتب الملكية الفكرية لصالح تسلا، فيما فرض على صاحب المطعم غرامة قدرها 4000 جنيه إسترليني وتكاليف قانونية تزيد على 8000 جنيه أخرى.

وتعليقا على القرار القضائي، قال علي: "هذا مبلغ كبير جدا، أنا أدير مطعما صغيرا لبيع الوجبات الجاهزة، لكن تسلا يملكها أغنى رجل في العالم، وليس من السهل محاربته".