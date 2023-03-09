قديروف يكشف عن سعر حصانه المسروق

كشف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف سعر حصانه "زازو" الذي سرق ليلة الرابع من شهر آذار/مارس الحالي في جمهورية التشيك.

وتداولت وسائل إعلام روسية نقلاً عن قديروف، الأربعاء، أن الحصان "زازو" من سلالة إنكليزية ويبلغ سعره 10 ملايين دولار على الأقل، بعد أنباء عن أن سعره التقديري أقل من 20 ألف دولار.

وتابع قديروف أن "التقليل المصطنع من سعر الحصان والقول إنه 18 ألف دولار هو نوع من الاحتيال المالي من قبل المسؤول عن رعايته".

وفوجئ قديروف بخبر السرقة، وتساءل كيف يمكن سرقة الحصان بهذه السهولة، وتساءل أيضاً أين كان الحراس.

وقال الزعيم الشيشاني: "في جمهوريتنا، يمكن ترك السيارة مفتوحة ليلاً.. يأخذ أحدهم الحصان الخاضع لعقوبات من الحظيرة، ولا يكتشف ضباط الشرطة ذلك إلا بعد أيام قليلة"، وأضاف أنه في هذه الحالة لا يؤمن "بالمصادفة".

وأشار قديروف إلى أن "زازو" كان أول ضحية للعقوبات في عام 2014 كجزء من أصوله، مشيراً إلى أنه قام بمحاولات لرفع العقوبات عن الحصان، لكنها لم تنجح وباءت بالفشل.