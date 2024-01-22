شاب يطلب 75 مليون دولار تعويضًا عن "إهانته" من نساء
رفع رجل من شيكاغو دعوى "تشهير" ضد فيسبوك وميتا و27 امرأة مطالبًا بتعويض قيمته 75 مليون دولار.
وفي التفاصيل، ادعى "نيكو دامبروسيو" البالغ من العمر 32 عامًا أن سمعته تشوهت بعد أن شاركت مجموعة تجاربهن السلبية معه في مجموعة شهيرة على فيسبوك يطلق عليها "هل نواعد الرجل نفسه؟".
وتم إنشاء هذه المجموعة الشعبية في نيويورك، لكنها تشعبت لاحقًا لتصل مدن أمريكية أخرى، وتستعملها النساء عادة لمشاركة تجاربهن مع الرجال، حيث يطلبن المشورة بشأن مشاكلهن العاطفية المشتركة.
وفي حالة دامبراسيو، كتبت العشرات من النساء تعليقات مهينة له، مؤكدين أنه تشبث بهن حتى حصل على ما يريد، ثم انفصل عنهن.
ويزعم محامو دامبروسيو أن موكلهم تعرَّض للتشهير وانتهاك الخصوصية نتيجة لسلوك المدعى عليهن، وأنه يسعى للحصول على تعويض بقيمة 75 مليون دولار.
وجاء في شكوى دامبروسيو أن "المدعى عليهن نشرن أكاذيب شنيعة وقاسية وخبيثة بحق المدعي، مع العلم أن كل التصريحات كاذبة".
وأضافت الشكوى "إن سلوك النساء غير المشروع هو سلوك شائن للغاية وعنصري لدرجة أنه يتجاوز كل الحدود الممكنة للآداب، ويمكن اعتباره فظيعًا وغير مقبول على الإطلاق في مجتمع متحضر".
وادعى دامبروسيو أيضًا أن النساء شاركن صوره الشخصية على المجموعة، فتلقى العديد من التعليقات السلبية التي سببت له "إذلالًا شخصيًّا ومعاناة نفسية واضطرابًا عاطفيًّا وتوترًا وقلقًا".
واعترف دامبروسيو بأنه واعد المرأة التي شاركت أول منشور عنه في المجموعة، إلا أن علاقتهما لم تستمر طويلًا، متهمها بنشر الأكاذيب عنه في محاولة لتشويه سمعته.