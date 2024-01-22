شاب يطلب 75 مليون دولار تعويضًا عن "إهانته" من نساء

رفع رجل من شيكاغو دعوى "تشهير" ضد فيسبوك وميتا و27 امرأة مطالبًا بتعويض قيمته 75 مليون دولار.

وفي التفاصيل، ادعى "نيكو دامبروسيو" البالغ من العمر 32 عامًا أن سمعته تشوهت بعد أن شاركت مجموعة تجاربهن السلبية معه في مجموعة شهيرة على فيسبوك يطلق عليها "هل نواعد الرجل نفسه؟".

وتم إنشاء هذه المجموعة الشعبية في نيويورك، لكنها تشعبت لاحقًا لتصل مدن أمريكية أخرى، وتستعملها النساء عادة لمشاركة تجاربهن مع الرجال، حيث يطلبن المشورة بشأن مشاكلهن العاطفية المشتركة.

وفي حالة دامبراسيو، كتبت العشرات من النساء تعليقات مهينة له، مؤكدين أنه تشبث بهن حتى حصل على ما يريد، ثم انفصل عنهن.