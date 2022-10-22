الإمارات.. تغريم خليجي بـ 20 ألف درهم بعد إدانته باستيراد أوراق مشبعة بالمخدرات

أدانت محكمة إماراتية، متهمًا خليجيًا استورد أوراقًا بيضاء مشبعة بالمخدرات من دولة أوروبية، وذلك بعد شرائها من خلال موقع إلكتروني، وقضت بتغريمه 20 ألف درهم (الدولار الأمريكي الواحد يساوي 3.67 درهم إماراتي).

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "الإمارات اليوم"، أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكمًا قضت به محكمة الجنايات في أول درجة بالإدانة وغرامة 20 ألف درهم بحق متهم خليجي استورد أوراقًا بيضاء مشبعة بالمخدرات.

وأفادت تفاصيل الدعوى، بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي عن احتمال ورود شحنة تحتوي على ممنوعات في يوم بعينه، حددته من خلال مصادرها.

وأشارت إلى أنه تم الاشتباه في شحنة بعينها قادمة من إحدى الدول الأوروبية، دون عليها أنها تحتوي على وثائق، فبادر فريق العمل بتفتيشها يدويًا وعثر بداخلها على مغلف بني اللون يحتوي على ورقتين لونهما أبيض، يشتبه في أنهما مشبعتان بالمخدرات.

وتم تحريز المضبوطات من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد التأكد من احتواء الورقتين على نوع من المخدرات المصنعة المدرجة بجدول المؤثرات العقلية.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط ما نسب إليه من اتهام، كما أنكر صلته بالمضبوطات، نافيًا علمه باحتواء الأوراق على مواد مخدرة، وطلب الحكم بالبراءة، لكن انتهت محكمة أول درجة إلى إدانته وحكمت عليه بغرامة 20 ألف درهم.