من غنيمة دولار إلى الهرب من الزوجة.. أغرب دوافع عمليات السطو على البنوك في العالم

أمسك ديفيد بعصا خشبية كبيرة ووضع أصابعه في جيبه وتظاهر أنها مسدس، وهدد الصراف وطالبه بالحصول على 50 سنتاً، ثم عبر الشارع إلى متجر "7-Eleven" واشترى شرابه.

بالطبع تم القبض على ديفيد لاحقًا، وتم نقله لقسم الطب النفسي والعقلي.

غنيمة الدولار الواحد

عجز الأمريكي "جيمس فيرون" (59 عامًا) عن تحمل نفقات الحياة، بعد أن تم تسريحه من العمل وبدأ يعاني من مشاكل صحية، فقرر أن يسطو على بنك.

دخل جيمس البنك في الـ9 من يونيو 2011، وطالب الصراف بدولار واحد فقط، ثم جلس في بهو البنك منتظرًا الشرطة.

على عكس المتوقع، لم يخطط جيمس للعيش من غنيمته الكبيرة، بل قرر سرقة دولار واحد من البنك، ليتم اعتقاله وسجنه ليعيش على نفقة الدولة في السجن ويحصل على الرعاية الصحية اللازمة.

دهاء لا مثيل له

قرر مايكل هاريل (54 عامًا) السطو على بنك كليفلاند بولاية أوهايو، لكن يبدو أنه لم يخطط للأمر جيدًا، فبدلاً من اختيار بنك عشوائي، اختار هارنيل سرقة بنك يتعامل معه بانتظام، بالإضافة إلى ذلك لم يرتد قناعًا أو أي نوع من أنواع التنكر لمحاولة إخفاء هويته.