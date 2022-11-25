مصري يقتل آخر بطلق ناري بسبب "علبة كشري"

لقي مصري مصرعه، في إحدى المحافظات جنوب العاصمة القاهرة، الجمعة، بطلق ناري "خرطوش"، خلال مشاجرة نشبت بسبب ثمن علبة كشري، حسب تقارير محلية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغاً يُفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، داخل محل كشري بمنطقة الكيمان بمدينة الفيوم، ومقتل شخص.

وتبين من خلال التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن عامل مقهى (قهوجي) هو من ارتكب الجريمة؛ بسبب خلافات نشبت مع أحد العاملين حول ثمن علبة كشري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.