اعتقال شخصين تسللا إلى منزل شاروخان واختبآ في غرفة المكياج

أعلنت السلطات الهندية اعتقال شخصين تمكنا من اقتحام منزل نجم بوليوود شاروخان والاختباء فيه لمدة 8 ساعات.

وتعرض النجم الهندي لموقف غير متوقع، إذ فوجئ بشابين تمكنا من التسلل داخل منزله المعروف باسم "مانات" والاختباء في غرفة المكياج الخاصة به.

وبحسب ما كشفته تقارير الشرطة ووسائل الإعلام الهندية، حدثت الواقعة الأسبوع الماضي، حيث تسلل كل من "باثان ساهيل خان" (20 عامًا) و"رام ساراف كوشواها" (22 عامًا)، من مدينة "بهروش"، داخل منزل شاروخان من أجل مقابلته، وتمكنا من الاختباء في غرفة المكياج بالطابق الثالث قرابة 8 ساعات، قبل القبض عليهما من قبل حراس الأمن وتسليمهما للسلطات.